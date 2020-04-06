شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لـ6 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 6 مايو المقبل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.