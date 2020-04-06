شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانيات المنيا: لا زيارات للمقابر في العيد.. واقتصار الفتح على الدفن فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مطرانيات الصعيد بما فيهم محافظة المنيا، التنبيه على مسؤولي المدافن القبطية، والكنائس القريبة من المدافن، بمنع زيارات المقابر هذا العام، واقتصار فتح المدافن ودخولها على حالات الدفن فقط. وكانت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت منع زيارة المدافن هذا العيد، منعًا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها.

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وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، إنه يتم إلزام المسؤولين عن المدافن بإغلاقها تمامًا وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق، أن لجنة سكرتارية المجمع المقدس اجتمعت، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن فيروس كورونا.

وذكر بيان الكنيسة: «في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث إن الكنيسة هي جزء أساسى من المجتمع، وتسعي دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها على سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة التأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط».