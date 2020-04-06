شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تحرير 553 قضية تموينية منها 219 احتكار وحجب سلع خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق بسبب فيروس «كورونا»، وحررت خلال 24 ساعة 553 قضية تموينية من بينها 219 قضية احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وإغلاق 190 محلا ومطعما و7 مراكز تعليمية، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الوزارة، في بيان، الاثنين: «حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار».

وأضاف البيان: «تم ضبط 190 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 مراكز للدروس الخاصة مخالفة».