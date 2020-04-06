شكرا لقرائتكم خبر عن حرصًا على سلامتهم.. توزيع 1000 كمامة على عمال النظافة بمدينة الشهداء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، على ضرورة ارتداء عمال منظومة النظافة للكمامات والجوانتيات الطبية أثناء ممارسة أعمال جمع القمامة، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
وأضاف «رياض» بأنه تم توزيع ألف كمامة على عمال النظافة كافة أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية للحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من القيام بنظافة شوارع المدينة على الوجه الأكمل بمساهمة أحد المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على صحة وسلامة الجميع، ونحرص على تحقيق السلامة لهم في كل التغيرات المناخية، مؤكدًا على ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام.
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