شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حملات «شرطة التموين» بالمحافظات: ضبط أكثر من ألفي قضية خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شرطة التموين حملاتها على الأسواق، الإثنين، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، وضبطت 2055 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة .

ضبطت الحملات مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص في العامرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من الكلور، قام بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق، كما ضبطت المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في أكتوبر لحيازته 3 أطنان أرز أبيض و1،260 طن تين مُجفف و3840 لفة قمر الدين مجهولة المصدر .

Advertisements

كما ضبطت الحملات المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص في قها لحيازته 2 طن دواجن مجمدة معبأة داخل عبوات وغير صالة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية وغير مكتملة النمو مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المُستهكلين.

وألقت القبض على مالك شركة للمستلزمات الطبية دون ترخيص بقصر النيل في القاهرة لحجبه عن التداول 8755 قطعة وجهاز مستلزمات طبية منها 5000 قطعة «جوانتى»، و1000 قطعة سرنجة و2500 كمامة و250 شريط سكر، و5 جهاز قياس ضغط الدم بقصد بيعها بأغلى من السعر المتداول بالأسواق.

كما ضبطت مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص في العطارين لحجبه عن التداول 4000 قطعة «جوانتى»، و110 عبوة «كحول طبى» مجهولة المصدر بقصد بيعها بأغلى من السعر المتداول بالأسوق. تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.