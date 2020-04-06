شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الكشف الطبي مجانًا للمواطنين بمستشفى الشرطة بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسؤولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بـ«العجوزة»، بتوقيع الكشف الطبي على بعض المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين: «تم استقبال 24 حالة بالعيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين».