شكرا لقرائتكم خبر عن «يستوعب 1200 طن يوميًا».. الدقهلية تبدأ إعادة تأهيل مصنع تدوير القمامة بسندوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاثنين، موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب، يرافقه المهندس إبراهيم هندي، مندوب الهيئة العربية للتصنيع، في أول يوم عمل للهيئة بعد توقيع عقد التشغيل بين المحافظة والهيئة لبناء وإعادة تأهيل مصنع تدوير القمامة بقيمة إجمالية 238 مليون جنيه.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، إن الهدف من الزيارة هو تحديد الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة بالموقع، والتي تضم المصنع ومقلب القمامة على مساحة 12 فدان، مؤكدًا على سرعة رفع مقلب القمامة وكافة المعدات والكهن وتراكمات بالموقع على نفقة الشركة المسؤولة عن التشغيل سابقًا، معربًا عن استيائه لترك هذه التراكمات وجبل القمامة منذ ما يزيد عن 30 عامًا.

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وأضاف: «على مسؤولي البيئة بالمحافظة بالاستغلال الأمثل للمباني الإدارية القائمة في المصنع، وسرعة إعادة تأهيل وتطوير المكان قبل البدء في إعادة إنشاء المصنع وتركيب المعدات».

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية، تم التوقيع، أمس الأحد، عقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة المصنع بأحدث خطوط التشغيل بتكلفة 238 مليون جنيه، مؤكدًا أن المصنع يخدم ما يقرب من نصف سكان المحافظة، ويقام على ما يزيد عن 16 فدان ويستوعب 1200 طن من القمامة يوميًا.

يذكر أن الشركة المشغلة للمصنع توقفت عن العمل منذ 10 فبراير الماضي مما تسبب في دخول المحافظة في ازمة للتخلص من تراكمات القمامة وقامت بعمل مقالب وسيطة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع التي ساهمت في نقل التراكمات من المقالب الوسيطة إلى منطقة قلابشو لتدويرها لحين إعادة تشغيل المصنع وبقوة أكبر مما كانت عليه.

محافظ الدقهلية يتفقد موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب

محافظ الدقهلية يتفقد موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب

محافظ الدقهلية يتفقد موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب

محافظ الدقهلية يتفقد موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب