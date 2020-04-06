شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعلية، أن إجمالي قيمة ما تم تصديره من المنتجات الزراعية، التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية، التي تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضي قد بلغت قيمتها 9 .199 مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية قدرها 191528800 طن.

صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مضيفًا أنه قد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة نحو 5 .1مليون دولار لكمية قدرها 922 طن، في حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 6 .147 مليون دولار لكمية قدرها 190648355 طن، والمحاصيل الحقلية 8 .50 مليون دولار لكمية قدرها 879523 طن.

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وأضاف «مبارك» أن إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر مارس الماضي قد بلغت 6 .85 مليون دولار لكمية قدرها 191237226 طن.

وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من معجون الطماطم، وفراولة مجمدة، وخضروات مجمدة، وملوخية خضراء، وفول سوداني، وعجون باذنجان، وبرتقال ومندرين وشرائح مانجو ورومان محلي وعصير ليمون وعصير فاكهة مشكل.

وقال الدكتورمهندس فتحي محروس عبدالله، رئيس تسويق الإدارة الزراعية، ومدير عام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التي تم تصديرها خلال تلك الفترة، هي البرتقال والمندرين ومحصول الفول السوداني، لافتًا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى لبنان وليبيا وفلسطين وإايطاليا وتونس والصين والعراق واليمن.