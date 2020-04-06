شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق»: افتتاح مشروعات الخط الثالث والقطار الكهربائي والمونوريل في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، بأن جميع المواعيد التي تم تحديدىها لافتتاح المشاريع القومية التابعة للهيئة، ومنها الخط الثالث، وأعمال الإنشاءات بالخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل، لا تزال سارية، وأنها تسير وفق البرامج الزمنية المخطط لها على الرغم من تعليق العمل ببعض مواقع تلك المشاريع لفترة وجيزة جداً نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع وحزمة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على تداعيات أزمة فيروس كورونا وذلك للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وأضاف «والي»، في تصريح، الاثنين، أنه قد تم توجيه كافة الشركات المنفذة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية بضرورة مواصلة العمل الجاد واتخاذ القرارات التي من شأنها العمل على تدارك أي تأخر قد نتج عن تلك الفترة حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال المتفق عليها وتسليمها في مواعيدها المحددة.

وأكد أن جميع شركات المقاولات المصرية والأجنبية والمكاتب الاستشارية العاملة بتلك المشاريع استجابت لتلك التوجيهات استشعاراً لحجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع وإيماناً منهم بضرورة الالتزام بتحقيق وإنفاذ رؤية وطموحات القيادة السياسية للبلاد والذي لن يكون إلا بتكاتف الجميع والعمل الدؤوب لسرعة إنجاز كافة المشاريع عموماً وخاصةً الحيوية منها التي تخدم المواطنين بشكل رئيس.