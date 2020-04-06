محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنته في منطقة حلوان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب المتهم استعان بنجله في تأديب الإبنه "ا. م" طالبة؛ لاعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذنه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الضحية بالضرب المبرح، وبعصي خشبية داخل منزلهما بكفر العلو بحلوان، فلفظت أنفاسها الأخيرة.
واعترف الأب المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلا: "قتلتها عشان بتبات برة وفضحتنا".
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت حبس الأب على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "بتبات بره البيت".. تجديد حبس عامل قتل ابنته في حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.