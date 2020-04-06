الكشف الطبي على بعض المواطنين بمستشفى الشرطة بالعجوزة وصرف الأدوية بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بـ"العجوزة "؛ لتوقيع الكشف الطبي على بعض المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
واستقبلت العيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، الحالات، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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