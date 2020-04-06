بينها 190 مخالفة إغلاق محال.. الداخلية تضبط 553 قضية تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و190 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن (نشاط تعليمي مخالف -تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة مخالفة".
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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