خلال 24 ساعة.. ضبط 1358 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، حملات مكثفة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1358 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 383 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و55 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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