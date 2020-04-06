استغلوا ظروف البلاد.. تفاصيل التحقيقات مع عاملين في مصنع مطهرات مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل إدارة عاملين مصنع بغير ترخيص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية غير مرخصة من وزارة الصحة، ومغشوشة في نطاق منطقة أكتوبر بالجيزة.

وتبين التحقيقات في القضية رقم ٣٧٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثاني أكتوبر، استغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وتصنيعه كمية منها غير مطابِقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم داخل مصنع له.

وأوضحت التحقيقات أن بانتقال الشرطة صحبة لجنة فنية من مفتشي وزارة البيئة لمقر المصنع المأذون بتفتيشه، ألقوا القبض على نجل صاحب المصنع، ومديره، نجل عم الأخير، وتبين تخصيص نشاطه في إنتاج كمامات ومنظفات بمواد خام مجهولة المصدر ودون الحصول على ترخيص لذلك.

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وعثر داخل المصنع على كمية كبيرة من عبوات تحوي سائلاً مجهولاً مدعى أنه مطهر، ووعاءين كبيرين من الصاج يحويان كحول مجهول المصدر، وأثواب كثيرة من القماش الأبيض والأزرق وكمية من الشمع وأدوات وآلات لتصنيع الكمامات وعدد مصنع منها، وقد تبين خلو المَصْنَع من تراخيص مزاولة النشاط، علاوة على عدم اتخاذ القائمين عليه الوسائل الوقائية اللازمة لتصنيع مثل تلك المنتجات.

وقال المتهمان في التحقيقات أن المصنع لا يحمل اسمًا تجاريًا، ونشاطه تصنيع وتجارة الكمامات وتعبئة المطهرات والمنظفات، لذلك أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار صاحب المصنع، والتحفظ على المصنع وغلقه وتشميعه.

وأمر النائب العام أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة الصحة؛ لفحص ما عثر عليه به من مضبوطات، ولبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي وتوافر المعايير الطبية فيها، وعما إذا كان المصنع مصرحا له بتصنيعها وتداولها.