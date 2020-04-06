لحوم فاسدة و74080 زجاجة ديتول.. حملات مكثفة لتموين القاهرة بمختلف الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية الأولى بحي 15 مايو لحيازته 7 أطنان كحول إيثيلي مجهول المصدر .

وأضافت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط مؤسسة لتجارة وتوريد المنظفات بحي البساتين لحيازتها 4200 لتر كلور مجهول المصدر بغرض البيع، وضبط شركة لتوزيع المطهرات بحي البساتين لحيازتها 4080 زجاجة ديتول و15120 قطعة صابون ديتول مجهول المصدر وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما شنت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية عدة حملات بأحياء القاهرة المختلفة أسفرت عن ضبط 14 طنا لحوم مجهولة المصدر و7 أطنان دقيق مجهول المصدر ، و10 أطنان ذرة مجروشة غير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها بالإضافة إلى ضبط 625 كجم دجاج منتهية الصلاحية و3744 علبة تونة مجهولة المصدر ، و19 طن أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وضبطت المديرية، مركزا لتعبئة السكر التمويني بحلوان لتعبئته سكرت منتهي الصلاحية وتم التحفظ على 20 طنا .

ووجه محافظ القاهرة، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة في التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .