الأزهر تطلق مبادرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعنوان "أمنك وأمانك في سلامة مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

دشنت جامعة الأزهر بتدشين مبادرة"أمنك وآمانك فى سلامة مكانك"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب فرع البنات.

وأوضحت الجامعة في بيان لها الاثنين، أن المبادرة تأتي متكاملة مع مبادرة "وليسعك بيتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مراحله المتقدمة والأخطر، ونظراً لانتشار فروعها في جميع أنحاء الجمهورية بعدد 86 كلية.

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وأشارت إلى أن فكرة المبادرة جاءت بما تضمه جامعة الأزهر من أكثر من 400 ألف فرد من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وموظفين وعمال.

ولفتت إلى أن المبادرة هدفها الحفاظ علي سلامة المكان الذي يعيش فيه الفرد بتعقيم وتطهير مداخله ومخارجه وأماكن استخدام البعض، لتقليل احتمالية انتشار الفيروس أو الإصابة به.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الي المشاركة فيها، مشيراً إلى أن مساهمة المبادرة وانتشارها عبر الوسائل الاعلامية المختلفة، يفتح الطريق أمام الجميع للاشتراك فيها، ومن ثم يكون مردودها على المجتمع كاملا.