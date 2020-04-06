"هل استخدمت الصين مصل الدرن لعلاج حالات كورونا؟".. أستاذ بجامعة ووهان يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت البروفيسورة زوابي شني، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة ووهان الصينة، أمس الأحد، إن استخدام مصل الـ"بي سي جي" الخاص بالدرن، ليست له علاقة بزيادة فاعلية المناعة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شني أن هذا المصل (بي سي جي) يُستخدم في الصين إجباريًّا للأطفال؛ لكنه لم يثبت فاعلية ضد الفيروس ولم يُستخدم ضد "كرونا".

جاء ذلك خلال اجتماع "أون لاين" بين مجموعة من أساتذة جامعة بنها و٦ من أساتذة جامعة ووهان الصينية (معقل فيروس كورونا المستجد)؛ لبحث التعاون المشترك.