مؤشر الخليج 365| 3 دول خليجية تتصدر العرب في إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

واصل فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) انتشاره في مختلف دول العالم، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالدول العربية في الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 5 أبريل الجاري 12 ألفًا و844 إصابة.

وتصدرت 3 دول خليجية الدول العربية الأكثر إصابة هي السعودية والإمارات وقطر، فيما جاءت الجزائر رابعة قبل مصر مباشرة.

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020. وبدأ الفيروس في الانتقال للدول الأسيوية المجاورة في بداية يناير الماضي، قبل أن يبدأ رحلته بين الدول المختلفة ليظهر في العالم العربي.

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وفي 29 يناير، ظهر المرض في أول دولة عربية، وهي الإمارات التي سجلت 4 حالات إصابة، ويظهر مؤشر الخليج 365 لحالات الإصابة في الدول العربية تسجيل المملكة العربية السعودية لـ 2375 كأعلى نسبة إصابة بالمنطقة، وجاء بعدها الإمارات بـ1505 حالات ثم قطر التي سجلت 1325إصابة مؤكدة.

وينشر الخليج 365 يوميًا مُخططًا زمنيًا لتفشي الفيروس في الدول العربية، ومعدل الزيادة اليومية في الإصابات، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بالمنطقة العربية.

ويمكنك عبر مؤشر الخليج 365، الاطلاع على الخريطة الزمنية لانتشار كورونا في الدول العربية، وترتيب الدول الـ11 الكبار والـ11 الأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا للإصابات لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي وحتى أمس 5 أبريل.