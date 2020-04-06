بعد قرار السيسى.. برلماني يؤكد ضرورة استغلال صندوق مخاطر الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الاستغلال الأمثل لصندوق المخاطر الذي تضمنته قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأطقم الطبية فى ضوء دورها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الاستغلال لابد أن يكون من جانب النقابات المعنية كنقابة الأطباء، وأن يتم السعي نحو أن يكون للصندوق دور مستمر وليس مؤقت لمرحلة زمنية، ومن ثم التفكير فى عدد من الخدمات الإضافية لجموع الأطقم الطبيبة كوثيقات التأمين، والمعاشات الإضافية، على أن تحصل رسوم واستقطاعات هذه الخدمات من قبل الأعمال التي تتم في الجهات المعنية.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة السعي على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية عن الأطقم الطبية لتحويل محنة كورونا إلي منحة لعموم الأطقم الطبية، والتغلب على إشكاليات الماضي، مشيرًا إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية وجموع المواطنين يدركون دورهم الفعال والضروري والواجب لمواجهة جميع التحديات التي تواجه المجتمع.

وتطرق بحديثه نحو الدعم والمساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية لدور الأطقم الطبية المختلفة، والعمل على زيادة بدل المهن الطبية، وصرف المكافأت الاستثنائية، في إطار الدور والنموذج الجيد الذي تقدمه الدولة المصرية نحو المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، مؤكدًا على أن الجهود المقدمة تستهدف صحة وسلامة المواطنين مهما كانت التحديات والتكلفة.