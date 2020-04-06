شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المواد الغذائية على «قرى الحجر» والأكثر احتياجًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجًا كمساعدات عينية بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

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تابع المحافظ، الإثنين، التجهيزات الخاصة بتلك المساعدات، حيث تم تجهيز 800 كيلو بطاطس – 800 كرتونة مواد غذائية – 200 حقيبة منظفات طبية – شنط مواد غذائية، 400 عبوة كلور، على أن يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من القرى، والأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج، بالإضافة لإرسال مساعدات عينية للأطفال بمؤسستي البنين والبنات.

ويشارك بالتعاون مع المحافظة في تقديم المساعدات كل من جمعية مصر الخير والأورمان، حيث أشاد المحافظ بالدور الإيجابي لتلك المؤسسات في دعم القرى الأكثر احتياجًا.

كما تم توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية على جميع الأسر، التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنًا إلى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الأسر الأكثر احتياجًا بالقريتين.