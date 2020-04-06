شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر فى قلب روما.. ومساعدات القاهرة ساهمت فى توفير متطلباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ليبرو كوديتيانو" الإيطالية إن مصر فى قلب إيطاليا، خاصة بعد المساعدات الطبية التى قدمتها للبلد الأوروبى فى الوقت الذى تعانى فيه من أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالية لويجى دى مايو، أكد أن "الحكومات التى تساعدنا لن ننساها وسنبقيها فى قلوبنا".

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن الإنتاج الداخلى لا يسمح حتى بنصف المتطلبات فى إيطاليا، وهو ما جعل المساعدات المصرية مهمة للغاية فى هذا الوقت لإيطاليا، فى محاولة لإنقاذ روما من فيروس كورونا.

وقال دى مايو فى وقت سابق إن "إيطاليا تحتاج إلى 100 مليون كمامة شهريًا و10 آلاف جهاز تنفس، وفقًا للتوقعات الخاصة بتطورات انتشار فيروس كورونا".

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإيطالية، لويجى دى مايو ، شكر مصر للمرة الثانية بعد وصول رحلتها الثانية من المساعدات، وقال للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: "كلها سلع تبرعت بها لنا الحكومة المصرية"، مشيرا إلى أن إيطاليا فى الوقت الحالى تحتاج إلى ما يقرب من 3 ملايين من الأقنعة يوميا والإنتاج الداخلى لا يكفى".

وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

ووصل عدد الإصابات فى إيطاليا إلى 128.984 شخص، كما وصل حصيلة الوفيات إلى 15.887 ، وعدد المتعافين إلى 21.815 شخص.