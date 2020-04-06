شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة:نواصل عمليات المسح الطبى للعاملين بمعهد الأورام وتعقيم المكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، أنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتواصل عمليات تعقيم وتطهير معهد الأورام التابع للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريح لـ ”الخليج 365” أنه يجرى حاليا استكمال عمليات المسح الطبى للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين الإداريين لاكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وتابع المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، أنه يجرى أيضا تتبع شبكة المخالطين والمترددين على معهد الأورام لإجراء المسح الطبى لهم.

وكان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة قد نفى فى وقت سابق ما يتم تداوله عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين بمعهد الاورام إلى 33 حالة ، مؤكدا أن هذا حديث غير دقيق على الاطلاق،وان عدد الاصابات الفعلية 17 مصاب بفيروس كورونا .

وقال الدكتور محمود علم الدين أنه يجرى حاليا إجراء مسح طبى لكافة العاملين من لأطباء والتمريض والإداريين العاملين بمعهد الاورام فى إطار خطة مكافحة انتشار الفيروس .

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وأشار الدكتور محمد علم الدين إلى أن النتائج الخاصة بمرضى معهد الاورام جاءت سلبية جميعها لافتا إلى أن عدد المرضى بمعهد الاورام يبلغ حوالى 60 مريضا وجميعهم بخير ويتلقون العلاج الخاص بهم داخل معهد الاورام.

وشدد الدكتور علم الدين، أنه تم اكتشاف الحالة الأولي في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من الإصابات وإرسالها إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي اثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية وذلك أثناء تأدية عملهم، وهذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وأضاف علم الدين، إنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة ، وإرسال الحالات المصابة إلي مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية علي رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة علي أن يعود للعمل مرة أخري بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حالياً.

وأكد علم الدين، أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول علي 1000 كاشف طبي لفيروس كورونا علي نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد خلال اخر أسبوعين، مشيرا إلي إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وأشار الدكتور علم الدين، إلي تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوي والجودة داخل المعهد، مشيراً إلى أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلي جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.