كمين الكورونا.. شوف معاناة اللي شغالينه اليومين دول وهما راجعين بيوتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقرير ساخر، نستعرض معاناة بعض الفئات المضطرة للعمل هذه الأيام عند العودة لمنازلهم، حيث يستقبلهم أهلهم بالمطهرات والإجراءات الوقائية الكثيرة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويقدم هذا التقرير الزميل عزوز الديب وحمزة الديب، ليسلطوا الضوء على معاناة العاملين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا أهمية اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها، بشكل ساخر. Advertisements

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