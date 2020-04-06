شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ترجمة الخطب العصرية إلى 18 لغة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ترجمة كتاب " الخطب العصرية " لوزارة الأوقاف إلى ثمانى عشرة لغة، هى " الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية – الروسية – الفارسية – السواحيلية – الهوسا – الصومالية – الماندنكو – التركية – البشتو – الأمهرية – البرتغالية – الصينية – اليونلنية – الإيطالية – الأوردية ".

ووجه وزير الأوقاف بالبدء فورًا في طباعة هذه الترجمات، مع التوجيه بنشرها إلكترونيًا على بوابة الوزارة، وصفحاتها المتعددة باللغات الأجنبية.

وتقدم وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير لجميع المترجمين، سائل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به، مؤكدا ياتى ذلك فى إطار دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وحرصا من وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز هذا الدور الريادى عالميًا.