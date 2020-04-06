شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المصرية فى كينيا تقدم المساعدة لمصريين عالقين بسبب كورونا كانوا فى زيارة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، لاستغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ حيث إنهم كانوا فى زيارة عمل، وتقطعت بهم السبل عقب قرار تعليق رحلات الطيران، وطلب المواطنين المصريين بنيروبي من الوزارة مساعدتهم وتقديم العون والسند لهم خلال هذه الفترة التى تشهد تعليق الرحلات الاستثنائية للمصريين بالخارج، وفى ذلك إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية فى كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

من جهته، وجه وائل محمد ترك أحد العالقين فى نيروبى أسمى آيات الشكر للكنيسة المصرية بكينيا على ما لاقاه من اهتمام ودعم فوري للمصريين الذين اضطرتهم ظروف وقف الطيران إلى البقاء عقب انتهاء زيارة العمل، فلجأوا لوزارة الهجرة، مشيرا إلى أن الكنيسة تعهدت برعايتهم لحين انتهاء الظروف الطارئة.

أكدت وزيرة الدولة للهجرة، أن ما قدمته الكنيسة المصرية يأتى ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض" التى أطلقتها الوزارة وتعتمد في الأساس على توحيد كافة الجهود الشعبية والوطنية لخدمة أبنائنا من المصريين العالقين في مختلف دول العالم؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك دول وتحديدًا فى إفريقيا لا يوجد بها جاليات مصرية أو كيانات تستطيع خدمة العالقين هناك لحين عودتهم إلى وطنهم.

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وثمنت وزيرة الهجرة، الدور البارز الذى تقوم به الكنيسة المصرية دوما لأبنائنا بالخارج، مؤكدة أنها مشهود لها دائمًا بالوطنية وتقف مع الوطن فى كافة المواقف، فهي تحرص دائمًا على خدمة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأبناء الجاليات الأخرى خاصةً في الدول الإفريقية.

كما وجهت شكرها لقداسة البابا تواضروس الثانى على حرصة على أن يكون للكنيسة دور إيجابى وفعال في ظل الأزمة التى يواجهها العالم، مشيدة بجهوده للربط أبناء الوطن فى مختلف أنحاء العالم.

تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين فى دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويمكن لجميع رموز الجالية بالخارج المساهمة لمساعدة المصريين بالخارج عبر التواصل مع وزارة الهجرة للإعلان عبر منصاتها المختلفة.