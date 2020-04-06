فيديو.. زحام على صرف إعانة الـ500 جنيه في ميدان سفنكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التحذيرات من كورونا، تشهد عملية صرف الإعانة الاستثنائية المقدرة ب500 جنيه زحاما شديدا في ميدان سفنكس بالمهندسين. ورصدت كاميرا الخليج 365 زحام المواطنين للحصول على المنحة المقررة لعدد من الفئات المتأثرة اقتصاديا بسبب إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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