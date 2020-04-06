شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز رابع موقع فى الزيارات الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الاثنين زيارة افتراضية لأثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز في تمام السابعة مساء، على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت، كما ستطلق غداً الثلاثاء زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

ومسجد ومدرسة السلطان برقوق يقع بشارع المعز لدين الله بين المدرسة الكاملية ومسجد الناصر محمد، أنشأه سنة 786-788 هجرية السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق أول من ولى حكم مصر من المماليك الجراكسة.

وقد بنى هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد فهو مكون من صحن مكشوف تحيط به أربع إيوانات وقد عنى مهندسه-ابن الطولونى- بتخطيطه وتنسيقه وتأنق في زخرفته وتزيينه، فقسم إيوان القبلة إلى ثلاثة أقسام وغطى القسم الأوسط منها بسقف مستو حلى بنقوش مذهبة جميلة، وفصله عن القسمين الجانبيين بصفين من الأعمدة الضخمة.

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وكسا جدران هذا الإيوان بوزرة من الرخام الملون يتوسطها محراب من الرخام الدقيق المطعم بفصوص من الصدف كما فرش أرضيته بالرخام الملون برسومات متناسبة، وقد فقد المنبر الأصلى للمسجد وحل محله المنبر الحالى الذى أمر بعمله السلطان أبو سعيد جقمق في منتصف القرن التاسع الهجرى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى.

أما الإيوانات الثلاثة الأخرى فتغطيها قبوات معقودة أكبرها الغربى المقابل لإيوان القبلة بنى قبوه من الحجر الأحمر والأبيض على شكل زخرفى جميل وتكتنف هذه الإيوانات أبواب متقابلة يؤدى الشرقى الأول منها إلى طرقة توصل إلى ردهة المدخل العمومى للمسجد ويؤدى الشرقى الثانى المقابل له إلى القبة.

جدير بالذكر ان هذه الزيارات الافتراضية تأتي في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار اول امس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعة 7 مساء تحت شعار ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe