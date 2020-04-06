شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مجازر وأسواق ماشية بالبراجيل وكرداسة لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمدى البدرى، نقيب الزراعيين بمحافظتي القاهرة والجيزة، إنه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تم تعقيم عدة منشأت داخل محافظة الجيزة، من خلال لجنة صحة وسلامة الغذاء بالمحافظة، حيث تم تعقيم بعض المجازر بنطاق مناطق البراجيل وأوسيم وكرداسة، بالإضافة لأسواق الماشية، تحت إشراف الدكتور عصام رمضان مدير إدارة اوسيم البيطرية، نقيب وبالتعاون مع فريق الأمان الحيوي ومكافحة وباء كورونا.

قال المهندس محمدي البدري، إن الدولة تقوم حاليا باجراءات احترازية قوية وغير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة التزام المواطنين بجميع الارشادات والتعليمات للحد من انتشار الفيروس والبقاء بالمنازل، واستخدام الكمامة وعدم التواجد وسط تجمعات.

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كان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، قد قال إن الأجهزة الفنية بالنقابة بمحافظة الوادى الجديد، وفى إطار الدور المجتمعى لنقابة المهن الزراعية قامت بالتنسيق مع إدارة مركز مدينة الخارجة ومديرية الزراعة بالوادى الجديد، بتوفير جميع الأدوات المطهرات والاقنعة الواقية برش المطهرات فى قريتى "جناح" وبورسعيد، ضمن خطة النقابة للمساهمة فى تطهير القرى للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف خليفة، أن دور النقابات المهنية هو دور أصيل للحفاظ على مكونات الدولة المصرية، والتى من أهم عناصرها العنصر البشرى وهو الإنسان الذى يشكل أساس التنمية، مشيدا بالدور الذى تقوم به الدول من إجراءات احترازية لحماية المواطن والصحة العامة للمصريين، مشيرا إلى أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة بالحد من التحرك خارج نطاق الأسرة إلا فى أضيق الحدود مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية، موضحا أن هناك أبطال مصريون يمثلون أحد الدروع للوقاية من الأمراض الوبائية وهى الأجهزة الصحية والقوات المسلحة والشرطة والتى تعمل جنبا إلى جنب لحماية أركان هذه الدولة.