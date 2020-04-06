شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب النقل والشهادة الإعدادية كيف تصل للمكتبة الرقمية لإجراء البحث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المكتبة الرقمية حققت نسب مشاهدة عالية منذ إنشائها مارس الماضى، عقب قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كرورنا المستجد، موضحة أنها تحتوى على محتوى رقمى ضخم وثرى يمكن للطلاب استخدامه فى إعداد الأبحاث والتعلم عن بعد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يمكن للطلاب الدخول وإعداد البحث بالاستعانة بالمكتبة الرقمية "ذاكر" على الرابط التالى http://https//study.ekb.eg، موضحة أن المكتبة الرقمية ذاكر متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وأكدت الوزارة أنه عند دخول الطالب على https://study.ekb.eg يختار المادة المراد مذاكرتها، مشيرة إلى أنه عند اختيار مثلا مادة اللغة الإنجليزية يجد على يمين الصفحة اختيارات تمكن الطالب من اختيار الصف الدراسى الذى يدرس به، حيث تضم المكتبة الرقمية "ذاكر" مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

Advertisements

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع، ويحتوى الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة، وسيتم مراعاة الفروق العمرية فى المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

وقالت الوزارة لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث فى محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أى مصادر أخرى متاحة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد شرح تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، عدة نقاط مهمة أن الطالب سيكون مطالبا بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.