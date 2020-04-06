شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: جاهزون لأي طارئ.. ولدينا عدد كاف من أجهزة التنفس الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن المديرية جاهزة بخطة طبية مُعدة للتعامل مع أي طوارئ خاصة بالمرحلة الثالثة من فيروس «كوفيد 19» المعروف إعلاميًا بـ«كورونا المستجد» حال إعلان الوزارة الدخول في هذه المرحلة.

وأوضح «عثمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإسكندرية مستعدة وجاهزة لأي سيناريو يتعلق بالفيروس، وأن جميع المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بشكل كاف، فضلا عن وجود عدد كاف من أجهزة التنفس الصناعي الثابت والمتحرك، وبالتالي نحن نُطمئن الجميع بوجود مخزون يكفي لأي طارئ.

Advertisements

وأشار وكيل الوزارة إلى وجود عدد كاف من أجهزة التنفس الصناعي وأسرَّة الرعاية المركزة بالمستشفيات، فضلا عن استقبال مستشفى صدر المعمورة 5 أجهزة تنفس صناعي، و3 أسرَّة عناية مركزة اليومين الماضيين كتبرع من إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الإسكندرية، بتكلفة تزيد على 1.5 مليون جنيه ليرتفع عدد أجهزة التنفس الصناعي لوحدة العناية المركزة وعناية القلب بالمستشفى إلى 23 جهازًَا.

وأكد «عثمان» على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الخدمات الصحية الحكومية حتى يتسنى لها مواجهة ما تتعرض له مصر والعالم من أخطار صحية جراء جائحة كورونا.

وقال إن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة لرفع إمكانيات وكفاءة المستشفيات المشاركة في توفير الأجهزة والمستلزمات يدل على إيمان المجتمع بدور وأهمية القطاع الصحي وما يتم من تطوير به، وكذلك ثقته أن ما يتم تقديمه من تبرعات تذهب في اتجاهها الصحيح لخدمة المرضى.