شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 23.4٪ زيادة في تكاليف العلاج على نفقة الدولة عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل، بلغ 3.6 مليون مريض، بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019، مقابل 2.6 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة 23.4٪ في تكاليف العلاج.

وأوضح الجهاز، في تقرير له، أن إجمالى عدد المستشفيات في القطاع الحكومي بلغ 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪، فيما بلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪.

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وقال إن إجمالى عدد الأطباء بلغ 113305 أطباء (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124871 طبيباً عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 9.3٪، كما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 196686 ممرضاً عام 2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.8٪.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 55.581 مليون عام 2018 مقابل 54.177 مليون منتفعاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪.

ورصد الجهاز عدد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، حيث بلغ عددها 1157 مستشفى عام 2018 مقابل 1094 مستشفى عام 2017 بزيادة نسبتها 5.8٪. كما بلغ إجمالي عدد الأطباء فيها 30733 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 26650 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪. وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22766 ممرضاً عام 2018 مقابل 20711 ممرضاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 9.9٪.