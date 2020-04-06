شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مدرس من مركز للدروس الخصوصية بعد مداهمة الشرطة: «عملنا إيه بالعلم؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، فيديو يرصد لحظة مداهمة قوات الشرطة لأحد مراكز الدروس الخصوصية وتجمع عدد من الطلاب به، رغم الإعلان عن غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية في ظل إجراءات الدولة للحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الفيديو لم يتم الكشف عن مكان المركز أو موعد إلتقاطه إلا إنه منذ وقت قريب، ويتبين هروب المدرس من السنتر بعد معرفته بوصول الشرطة، وقال ضابط المداهمة في حديثه مع الطلاب: «إحنا خايفين عليكم ده خطر على صحتكم والله، أنتو مش بتساعدونا ليه، الدولة بتساعدكم فأنتوا بتعملوا كده ليه في نفسكم».

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وتابع الضابط: «انتوا مش عارفين إنكم كده بتساعدوا في انتشار وباء، عملنا ايه بالعلم، الدولة بتخاف عليك وبتحبك وانت بتضحي بصحتك، وفي الآخر نحمل الدولة كل حاجة، إحنا كلنا بنحبكم، مينفعش كده ياولاد انتوا مش حاملين المسئولية ليه، خافوا على أسركم».

وختم الضابط حديثه: «صاحب السنتر هيتحاسب هو عدو ليك وللدولة».