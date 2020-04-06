شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الأول الثانوي بالتابلت من المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، الاثنين، أداء امتحان اللغة الأجنبية الاولي ضمن الاختبارات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل، وذلك لطلاب محافظات "القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، بينما يبدأ دخول طلاب محافظات "الجيزة، والغربية"، من الساعة ١٠ صباحاً، وذلك لتخفيف الأحمال علي منصة الامتحانات، ومن الساعة ١٢ ظهراً يدخل طلاب محافظات "الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، ومطروح"، ومن الساعة ٢ ظهراً يدخل طلاب محافظات "الشرقية، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد".
وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تدريبية بدون درجات ولا داعي للقلق من أي مشكلة تقنية قد تظهر، لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.
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