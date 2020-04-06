شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من المخلفات البلدية بديلا للطاقة بمصانع الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة، وذلك لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء المجلس من الجهات المعنية الأخرى.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئى للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجرى والبترولى، كما تم مناقشة الاستفادة من المخلفات البلدية ضمن مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت، وذلك فى ضوء رؤية مصر لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت ياسمين أنه سوف يتم إعداد دراسة بيئية توضح موقف استخدام الفحم الفترة السابقة ومدى تأثيره على البيئة وما هى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة البيئة للحد من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنه اختتم الاجتماع بالموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية.

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وكانت قد قالت وزارة البيئة إنه فى إطار حرص وزارة البيئة على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين بها واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتعقيم وتطهير مقار الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، والمتابعة الميدانية والمستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة.

وتم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المكثفة للمرة الثانية لكل المكاتب الإدارية للموظفين بمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية وذلك ضمن خطط وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة وعدد من الفروع الاقليمية الآخرى .

كما تتابع وزيرة البيئة تنفيذ حزمة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين بالوزارة، ومنها تعديل ساعات العمل للعاملين طبقا لمواعيد حظر التجوال التى صدرها قرار مجلس الوزراء بشأنها وكذلك تخفيض عدد العاملين بالوزارة والافرع الاقليمية التابعة لها والسماح للذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.