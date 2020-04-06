شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف يشاركن فى مبادرة : " معًا لخطاب دينى مستنير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرح الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمنسق العام لمبادرة : " معًا لخطاب ديني مستنير " التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بأن واعظات الأوقاف سيشاركن بقوة في المبادرة من إسهامهن الدعوي في المبادرة أو من خلال صفحاتهن الخاصة ، قصد نشر الفكر الوسطي المستنير ، و كذلك عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وبوابة الأوقاف الإلكترونية ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة .



جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح ، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا ، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد و البلاد ، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل ، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين ، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .

وستكون المبادرة بشراكات واسعة .

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كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق مبادرتها : " معًا لخطاب ديني مستنير " مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية و من خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية ، يأتى هذا في إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية في ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح ، وفي إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية .