شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة "معا لخطاب دينى مستنير".. وتعاون بين الأوقاف والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تطلق وزارة الأوقاف مبادرتها : " معًا لخطاب ديني مستنير " مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية و من خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.

يأتى هذا في إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية في ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح ، وفي إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية .

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و تؤكد وزارة الأوقاف على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح ، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا ، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد و البلاد ، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل ، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين ، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .

ومن جانبه كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة ، ويعاونه في ذلك فريق من شباب علماء الوزارة .