شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف"، بـ10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل ، ومنها فيما يتعلق بالعمل عن بعد، التواصل المستمر مع المدير او زملاء العمل، والالتزام بكافة واجبات وضوابط الوظيفة الحقيقة، وتحديد أوقات راحة معينة بحد أقصى 20 دقيقة، والتحرك كثيرا فى المنزل للحفاظ على نشاط الجسم .

وحول نصائح التعليم عن بعد، تحديد جدول معين لتلقى الدروس وهدم ارتداء ملابس النوم أثناء مشاهدة الدروس والحفاظ على أوقات النوم العادية وممارسة الرياضة فى المنزل يوميا .

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وتتضمن متطلبات العمل أو الدراسة عن بعد وفق ما أوضحه الإنفوجراف، أجهزة كمبيوتر وإنترنت منزلى وورش عمل أو فيديوهات توضيحية وبرامج سوفت وير خاصة بالوظيفة واشتراكات فى قواعد البيانات .



