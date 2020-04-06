شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حربًا شرسة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في بلاده ولحماية شبكة استثماراته وشركاته الخاصة، بعدما أثر الفيروس القاتل على كافة القطاعات الاقتصادية من سياحة وطيران .

حيث تعرضت فنادق وممتلكات الرئيس الأمريكي لخسائر كبرى بقيمة أكثر من مليون دولار في اليوم، وانعكس ذلك علي العاملين وتم تسريح أكثر من 500 موظف، الأزمة الحالية أيضا تنذر باحتمالية تكبد خسارة فى بيع فندق الرئيس في واشنطن، بعدما كان من المتوقع بيعه بأكثر من 320 مليون دولار.

⁃في البداية كان ترامب متفائلاً بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إعادة فتح اقتصادها بحلول عيد الفصح هذا الشهر، ولكن تلاشى هذا التفاؤل وعاد ليحذر من موت أكثر من مليوني أمريكى، اعرف التفاصيل من خلال الفيديو التالى..