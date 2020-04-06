شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..تطهير وتعقيم مواقع مشروعات العلمين الجديدة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فرقاً متخصصة فى أعمال التعقيم والتطهير، من شركات المياه والصرف الصحى بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، قامت بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لجميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتم تعقيم مواقع العمل، والمكاتب، والأتوبيسات التى تنقل العاملين، والمطاعم التى تُعد الوجبات للعاملين، وكذا أماكن سكن العاملين.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا سائر المشروعات على مستوى الدولة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين، ويتم استخدام أجهزة قياس الحرارة للتأكد من عدم ظهور أعراض ارتفاع درجات الحرارة على العاملين قبل الدخول إلى مواقع العمل، بجانب توفير المطهرات فى المواقع المختلفة.

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أكد بدء عمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم فرق متخصصة فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ، تم إرسال 10 سيارات نافورى مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة.

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وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع شركات المياه بمختلف المحافظات مستمرة فى حملات تعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية، والتى بدأتها منذ أسبوعين، بخلاف الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع، والتزام المواطنين بالإرشادات التى تقدمها الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، لحين اجتياز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد.



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (1)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (2)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (3)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (4)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (5)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (6)



اعمال تطهير المواقع والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة (7)