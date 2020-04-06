شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالاختبار الإلكترونى التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان التجريبى على التابلت من المنزل، حيث يؤدى طلاب 6 محافظات فى الشريحة الأولى من توزيع المحافظات على منصة الامتحان اختبار اللغة الإنجليزية، وتستمر الامتحانات حتى الرابعة عصرا وفق توزيع.

وتتابع غرة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم سير الامتحانات ودخول الطلاب على المنصة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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وأدى أمس طلاب أولى ثانوى امتحان اللغة العربية اليوم الأول، حيث قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية 578 ألف طالبا وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

ويبلغ إجمالى عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

جدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التى تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.