شكرا لقرائتكم خبر عن هل التربية الدينية والمواد غير مضافة للمجموع تتطلب بحثا من طلاب النقل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المواد غير المضافة لمجموع الطالب مثل التربية الدينية في الصفوف النقل لن تتطلب أن يقدم الطالب فيها بحثا ضمن منظومة التقييم التى اعتمدتها الوزارة بعد وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يكتفى بتقييم الطلاب عن الفترة التي درسها الطلاب من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس فترة توقف الدراسة، من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمواد التى لا تضاف لمجموع الطالب فى الثانوية العامة كما هى فى جدول الامتحانات دون أى تغيير" منها التربية الوطنية والدينية والإقتصاد والإحصاء".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه فى إطار جهود توضيح نظام الدراسة والتقويم بالفترة المتبقية من العام الدراسي 2019/2020: يتم التقييم للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الاعدادي من خلال مشروع بحثي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله من الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أنه سوف تحتسب درجة الفصل الثاني كاملة لطلاب الصف الثالث الإعدادى عند اجتياز المشروع البحثي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: ستعقد الامتحانات التكميلية بالتزامن مع امتحانات الدور الثانى، للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

وأضاف الوزير: سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، وعناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.