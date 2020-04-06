"المعارضات" تُجدد حبس صاحب مستودع بتهمة الغش التجاري في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس صاحب مستودع بوتاجاز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقيامه ببيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي بمنطقة الحوامدية.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين تفيد قيام مسئول عن مستودع اسطوانات بوتاجاز، بحجب كمية من الأسطوانات بلغ عددها 480 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي وجهت له تهمة الغش التجاري.