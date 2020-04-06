محمود في دعوى نشوز ضد زوجته: "كل يوم تشتكيني لقسم الشرطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمود. أ" دعوى نشوز ضد زوجته "صباح. م"، بعد سنة ونصف زواج، مبررًا ذلك أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بقيامها بترك منزل الزوجية: "نقلت مستلزماتها لمنزل أهلها.. وكل شوية تشتكيني للقسم الشرطة".

وقال محمود في دعواه إن زوجته في بداية ارتباطهما تظاهرت بالتدين والاحترام أمامه، ما جعله يتمسك بالارتباط بها وتنفيذ جميع طلباتها لتوافق على الزواج منه، وبعد أشهر قليلة من الخطوبة، تزوجا وانتقلا لعش الزوجية.

في البداية، عاش الشاب الثلاثيني مع شريكة حياته أيامًا سعيدة لعدة أشهر، لكن تغير الحال بعد رجوع شقيق زوجته من عمله بالخارج بعد توفيره أموالًا كثيرة، وبعدما وافق على تسمية طفله الأول على اسم الأخير، طالبته الزوجة بالإقامة معه لتلبية طلباته، وفق ما جاء الدعوى.

Advertisements

وأوضح الزوج أنه حاول كثيرًا تغيير سلوك زوجته بكل الطرق، خاصة مع كبر سن طفلهم لكنها لا تفكر إلا في تنفيذ رغباتها، فكلما منعها عن زيارة منزل أسرتها "تجري على القسم وتبكى وتقول كلمات كاذبة حتى يقوموا باحتجازي"، فأحس أنه تزوج سيدة مريضة تفسيًا.

وأضاف "صباح استغلت موقف خوفي من الاحتجاز بالقسم وطالبتنى بالموافقة على الإقامة معهم بمنزل أهلها حتى تكن قادرة على لفت انتباهه وحصولها على كثيرا من المال حتى تقوم بشراء شقة صغيرة وفتحها حضانة لتعليم الأطفال، وفتح كوافير حريمي".

ومع توالي المشكلات، ترددت الزوجة على القسم تشكو زوجها "مبيصرفش عليا ومحتجزني في البيت"، لكن لم يتخذ ضده إجراء بسبب كثرة شكاويها.

وقرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة برفع دعوى نشوز حملت رقم 831 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.