بالأرقام وعدد المناطق.. الحكومة ترصد 396 مليار جنيه لتطوير العشوائيات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

على مدار السنوات الـ4 الأخيرة وضعت وزارة الإسكان خطة لتطوير المناطق العشوائية بنواعها وتقسيماتها، وكذلك الأسواق التجارية، حيث يتم رصد 396 مليار جنيه، لتطوير المناطق غير الآمنة والغير مخططة والأسواق عشوائية.

وينشر الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية والتكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق والتي جاءت على النو التالي:

تقدر تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة 32.4 مليار جنيه، من خلال تطوير 357 منطقة، تم الانتهاء من 289 منطقة، و59 منطقة أخرى تحت التنفيذ، حيث تتضمن المناطق التي تم الانتهاء منها 214.3 ألف وحدة سكنية، بخلاف 26.5 ألف شقة من مشروع أهاليا 2 وبشاير الخير 3 و5أما المناطق الـ59 تحت التنفيذ تضم 48.39 ألف وحدة سكنية.

ووصل حجم التكلفة التي تم صرفها، إلى 24.5 مليار جنيه ضمن خطة المناطق غير الآمنة، ومتبقي 9.7 مليار جنيه.

وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه من المتوقع، أن يتم صرف المبلغ المتبقي خلال العام الجاري 2020، بخلاف بعض الأعمال في مثلث ماسبيرو والتي يمكن أن تظل لعام 2021.

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ووفقا للبيانات التي حصل عليا الخليج 365، وصلت مساحة المناطق غير المخططة لـ152 ألف فدان، تم تطوير 53 منطقة حتى الأن، حيث تم رصد 318 مليار جنيه لتتطوير المناطق غير المخططة بالكامل.

ومن المقرر أن يتم تفيذ تطوير الماطق الغير مخططة خلال 10 سنوات، بينمت تصل تكلفة تطوير الأسواق العشوائية لـ 44 مليار جنيه، تشمل 1105 سوق، تضم 306.3 ألف وحدة سوق، تم الانتهاء من 18 سوقاً حتى الآن، ويجرى تطوير 22 سوقاً.

ويمكن التعرف على المناطق التي تم الانتهاء منها كما موضع في الجداول التالي: