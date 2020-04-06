شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب مدينة الغردقة.. و«المرور» يحذر المواطنينمحمد السيد س والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، لعاصفة ترابية شديدة وحالة من سوء الأحوال الجوية. وشهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج وسرعة في الرياح. وحذرت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات وسائقي السيارات من تجاوز السرعات على الطرق الخارجية.

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