شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من قراء الخليج 365 يؤيدون العمل عن بعد بكل المؤسسات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 87% من قراء الخليج 365 مقترحات العمل عن بعد بكل المؤسسات الحكومية والخاصة، في ظل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كان الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، قد تحدث عن ضرورة العمل عن بعد، وكتب مقالا بعنوان "الفيروس والإنترنت وثورة العمل في مصر"، تحدث فيه عن إمكانية أنجاز كل الأعمال عن بعد، موضحا من خلاله المزايا المتعددة التي تعود على الفرد ومؤسسته، وميزة استخدام التكنولوجيا في تقليل الاحتكاك والتزاحم، فضلا عن مزايا اقتصادية تعود على اعتماد هذا النظام في العمل.

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ولقت فكرة خالد صلاح تفاعل العديد من الشخصيات بقطاع الأعمال، والمسئولين، حيث علق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو نصار على المقال، قائلا، إن الدعوة للعمل من المنزل بجب أن يكون اتجاه سائد وليس مرتبطا بالوباء، فالشركات العالمية كلها تتبنى هذا الاتجاه، فعدد المكاتب لديهم تمثل ثلث عدد الموظفين، ويساهم فى توفير الوقت و نفقات الانتقالات وغيرها، كما يجمع الالتزامات الأسرية والمهنية بشكل أكفاء، ولكن يجب أن يقترن بنظام إدارى وحوكمى وتغيير ثقافة الكثيرين بشأن هذا الأمر.