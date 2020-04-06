- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من قراء الخليج 365 يؤيدون العمل عن بعد بكل المؤسسات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 87% من قراء الخليج 365 مقترحات العمل عن بعد بكل المؤسسات الحكومية والخاصة، في ظل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
كان الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، قد تحدث عن ضرورة العمل عن بعد، وكتب مقالا بعنوان "الفيروس والإنترنت وثورة العمل في مصر"، تحدث فيه عن إمكانية أنجاز كل الأعمال عن بعد، موضحا من خلاله المزايا المتعددة التي تعود على الفرد ومؤسسته، وميزة استخدام التكنولوجيا في تقليل الاحتكاك والتزاحم، فضلا عن مزايا اقتصادية تعود على اعتماد هذا النظام في العمل.
ولقت فكرة خالد صلاح تفاعل العديد من الشخصيات بقطاع الأعمال، والمسئولين، حيث علق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو نصار على المقال، قائلا، إن الدعوة للعمل من المنزل بجب أن يكون اتجاه سائد وليس مرتبطا بالوباء، فالشركات العالمية كلها تتبنى هذا الاتجاه، فعدد المكاتب لديهم تمثل ثلث عدد الموظفين، ويساهم فى توفير الوقت و نفقات الانتقالات وغيرها، كما يجمع الالتزامات الأسرية والمهنية بشكل أكفاء، ولكن يجب أن يقترن بنظام إدارى وحوكمى وتغيير ثقافة الكثيرين بشأن هذا الأمر.
استطلاع الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 87% من قراء الخليج 365 يؤيدون العمل عن بعد بكل المؤسسات للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.