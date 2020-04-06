إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن آليات التسوق الآمن للحماية من عدوى فيروس كورونا، خاصة مع قيام الأسر بالذهاب للمتاجر والسوبر ماركت وهو فى حالة من الخوف من الإصابة بعدوي. وحددت منظومة التأمين الصحى الشامل سلسلة من التعليمات والنصائح للحماية من عدوى فيروس كورونا أثناء عمليات التسوق فى السوبر ماركت يوضحه الإنوجراف التالى.. Advertisements

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