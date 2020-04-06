شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس أمام حركة الملاحة.. واستمرار غلق نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر فتح مينائي بورتوفيق والزيتيات في محافظة السويس، بعد استقرار الأحوال الجوية، وتحسن الرؤية الأفقية. فيما يستمر إغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء، وقالت مصادر بالهيئة أنه فور تحسن حالة الجو سيتم فتح الميناء.

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