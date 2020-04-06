شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحليل 3747 عينة لمنتجات غذائية ولحوم مستوردة للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية يشير إلى أن معامل المعهد قامت بفحص 3747 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 5 أبريل 2020 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بالوزارة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكد التقرير –حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 29809 عينة إضافات اعلاف ومسحات ولحوم والبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

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ومن جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 220 عينة متنوعة من كبدة ومنتجات البان ومسحات وزبدة طبيعى والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وأسبانيا وعمان.

وأضاف «شاهين»، إنه تم فحص 279 عينة متنوعة من لحوم بقرى وجاموسي وكبدة والبان واردة من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 6 نوع، بالإضافة إلى أعلاف واردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 26 عينات متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واثيوبيا بمطار القاهرة.

ووفقا لمدير صحة الحيوان، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة وتحليل 203 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) وعينات مسحوبة من المطار ليصل إجمالي ما تم تحليله 3747 عينة تم فحصها ضد فيروس (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لاحتواء المرض.