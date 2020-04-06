تعرف على أسعار منتجات "ياميش رمضان" بالمجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات شهر رمضان" الياميش والمشمشية والزبيب والبلح والتين" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب تكثيف طرح جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات. الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار منتجات رمضان فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة: - طرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيها للكيلو وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيها. - طرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها. - طرح عين جمل مقشر زنه 250 جرام بسعر 57.5 جنيه. - بندق مقشر زنه 250 جرام بسعر 42.5 جنيه. Advertisements ٥- لوز مقشر 250 جرام بسعر 45 جنيها وكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه. ٦- مشمشية مستورة زنه 250 جرام بسعر 21.25 جنيه واقراصيا مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه. ٦- تين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها وقمر الدين سورى 400 جرام بسعر من 22 إلى 30 جنيها. ٧- عرق سوس زنه 500 جرام بسعر 20 جنيها وكركديه أسوان 250 جرام بسعر 12.5 جنيه. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والسلع الاساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين ،وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن. لافتا الى أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات، مؤكدا عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة .

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